

В Поти затоплены несколько улиц, дворов и подвалов жилых домов

03.10.2023 12:04





Сильный дождь в Поти создал проблемы. Затоплено несколько улиц, дворов и подвалов жилых домов.



По заявлению представителей муниципалитета, соответствующие службы мэрии работают в чрезвычайном режиме.



«Затоплены некоторые улицы города. Соответствующие службы мэрии работают в чрезвычайном режиме и, в случае необходимости, осуществляют немедленное реагирование», — заявляют в мэрии.



По прогнозам синоптиков, обильные осадки сохранятся до 6 октября.







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