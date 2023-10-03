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В Поти затоплены несколько улиц, дворов и подвалов жилых домов
03.10.2023 12:04
Сильный дождь в Поти создал проблемы. Затоплено несколько улиц, дворов и подвалов жилых домов.
По заявлению представителей муниципалитета, соответствующие службы мэрии работают в чрезвычайном режиме.
«Затоплены некоторые улицы города. Соответствующие службы мэрии работают в чрезвычайном режиме и, в случае необходимости, осуществляют немедленное реагирование», — заявляют в мэрии.
По прогнозам синоптиков, обильные осадки сохранятся до 6 октября.
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