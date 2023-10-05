Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В подвале жилого дома на улице Дадиани в Тбилиси обнаружено тело мужчины


05.10.2023   19:32


В подвале жилого корпуса на улице Дадиани в Тбилиси обнаружены останки мужчины.

По существующей информации, он умер несколько дней назад, а местные жители обратились к правоохранителям сегодня из-за сильного запаха.

На месте ведутся следственные действия.

«Интерпрессньюс» выясняет дополнительные подробности в МВД.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна