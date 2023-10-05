

В подвале жилого дома на улице Дадиани в Тбилиси обнаружено тело мужчины

05.10.2023 19:32





В подвале жилого корпуса на улице Дадиани в Тбилиси обнаружены останки мужчины.



По существующей информации, он умер несколько дней назад, а местные жители обратились к правоохранителям сегодня из-за сильного запаха.



На месте ведутся следственные действия.



«Интерпрессньюс» выясняет дополнительные подробности в МВД.







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