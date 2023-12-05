

В связи с работами по установке новогоднего освещения, движение на проспекте Руставели будет временно ограничено

05.12.2023 14:11





В связи с установкой новогоднего освещения на проспекте Руставели, 6 декабря с 00:00 до 06:00 будет ограничено движение автотранспорта на дорожном участке от площади Первой Республики до площади Свободы.



По информации мэрии, на данном этапе планируется монтаж электрических проводов, необходимых для установки новогодней иллюминации.



«Транспортные средства смогут передвигаться по улицам Леонидзе, Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили; движение транспорта от проспекта Меликишвили до остальных улиц Мтацминда будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, и затем по улицам Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.



С других улиц Мтацминда можно будет проехать к проспекту Меликишвили и попасть на территорию станции метро «Руставели» через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе.



Движение на площади Свободы будет ограничено только в направлении проспекта Руставели. Автомобили, направляющиеся к площади Свободы со стороны станции метро «Руставели», после разворота возле Оливкового дерева на проспект Руставели, будут проезжать через улицу Михаила Джавахишвили и правобережье Мтквари», — заявляют в мэрии Тбилиси.





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