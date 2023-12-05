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Специальная следственная служба задержала инспектора департамента охранной полиции МВД


05.12.2023   16:46


Специальная следственная служба задержала инспектора аджарского управления департамента охранной полиции МВД Грузии по факту насилия в отношении жены.

Информацию об этом распространяет Специальная следственная служба.

По сообщению ведомства, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

«Следствием установлено, что правоохранитель 1969 года рождения, 4 декабря 2023 года, на ул. Абашидзе в Батуми, в остановленном автомобиле, во время конфликта, возникшего на почве ревности, нанес различные телесные повреждения своей жене.

Специальная следственная служба, получив сообщение о преступлении от потерпевшей женщины, незамедлительно добыв доказательства, на основании которых правоохранитель и был задержан за насилие в семье.

За это преступление предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.

Обвинения задержанному правоохранителю будут предъявлены в течение 48 часов.

Специальная следственная служба продолжает расследование по этому делу», - говорится в информации.


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