|
|
|
На участке Гудаури-Коби запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта
08.12.2023 11:11
По информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, на участке Гудаури (Почта)-Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, из-за снегопада и гололедицы, запрещено движение прицепного и полуприцепного транспорта.
Движение других видов автотранспорта осуществляется в свободном режиме.
По сообщению Национального агентства охраны окружающей среды, движение на участке Гудаури (Почта)-Коби будет осуществляться без остановок, только через лавинозащитные туннели. Движение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна