

На участке Гудаури-Коби запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта

08.12.2023 11:11





По информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, на участке Гудаури (Почта)-Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, из-за снегопада и гололедицы, запрещено движение прицепного и полуприцепного транспорта.



Движение других видов автотранспорта осуществляется в свободном режиме.



По сообщению Национального агентства охраны окружающей среды, движение на участке Гудаури (Почта)-Коби будет осуществляться без остановок, только через лавинозащитные туннели. Движение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.





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