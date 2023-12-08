

Кобахидзе: «Уверены, что 14-15 декабря будет принято положительное решение в пользу Грузии»

08.12.2023 12:58





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе встретился с заместителем председателя парламента страны в рамках своего визита в Венгрию. По словам Кобахидзе, на встрече обсуждался вопрос евроинтеграции Грузии, и грузинская делегация дала твердое обещание, что Венгрия поддержит предоставление стране статуса кандидата:



«Сегодня мы продолжаем наш визит в Венгрию встречами в парламенте. Мы уже встретились с заместителем председателя парламента, где говорили о сотрудничестве между странами, сотрудничестве между парламентами. Естественно, разговор коснулся и темы статуса кандидата. Мы получили очень твердое обещание, что Венгрия поддержит предоставление Грузии статуса кандидата. Для нас очень важна эта поддержка со стороны Венгрии.



Мы получили очень твердое обещание, что Венгрия поддержит предоставление Грузии статуса кандидата. Эта поддержка со стороны Венгрии очень важна для нас. В конечном итоге мы уверены, что 14-15 декабря будет принято положительное решение в пользу Грузии», — говорит Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, что касается вопроса Украины и Молдовы, то это предмет переговоров между Евросоюзом и Венгрией. Кроме того, по мнению Кобахидзе, эти переговоры не должны иметь никакого влияния на вопрос Грузии:



«Как будут проходить переговоры между ЕС и Венгрией, это вопрос ЕС и Венгрии. Конечно, мы не можем в это вмешиваться. Естественно, эти переговоры не должны иметь никакого влияния на вопрос Грузии. Тем более, что напрямую связывать в этом направлении Грузию, Украину, Молдову неправильно. Помните, в прошлом году Украина и Молдова получили статус кандидата, но это не стало основанием для получения статуса Грузией, хотя Грузия значительно опережала обе эти страны, как в прошлом году, так и в этом.



Поэтому абсолютно искусственно связывать вопрос Грузии с переговорами, которые будут вестись вокруг вопроса Украины. В любом случае, так или иначе, Грузии должен быть предоставлен статус кандидата, и мы думаем, что такое решение будет принято 14-15 декабря на заседании Европейского совета. Мы уверены, что 14-15 декабря мы получим положительное решение. Дискуссии, проведенные с нашими партнерами и коллегами в Венгрии, естественно, подкрепляют это убеждение. Для этого есть все основания, что Европейский совет примет положительное решение по Грузии. Мы также поддерживаем Украину и Молдову на пути европейской интеграции», — отметил Ираклий Кобахидзе.



Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю письмо с призывом снять тему открытия переговоров о членстве Украины в ЕС с повестки декабрьского саммита глав стран ЕС.



«У некоторых есть ожидания, что Евросовет может и должен принять решение о начале переговоров о присоединении Украины. Ввиду нынешнего уровня политических и технических приготовлений, эти ожидания безосновательны», — говорится в письме от Орбана к Мишелю.





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