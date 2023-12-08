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Тбилисский международный аэропорт не смог принять несколько рейсов


08.12.2023   18:00


Несколько рейсов не смогли приземлиться в Тбилисском международном аэропорту из-за тумана и плохой видимости.

По информации Тбилисского международного аэропорта, они вылетели в запасные аэропорты.

Рейс Доха-Тбилиси авиакомпании Qatar Airlines, приземлившийся в Ереване, рейс Москва-Тбилиси авиакомпании «Азимут» приземлился в Кутаиси, а также рейс авиакомпании «Джазира» Кувейт-Тбилиси также приземлился в Ереване.

Сегодняшние рейсы в Тбилиси были отменены компаниями Pegasus и Turkish Airlines, оба были рейсами Стамбул-Тбилиси.


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