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Тбилисский международный аэропорт не смог принять несколько рейсов
08.12.2023 18:00
Несколько рейсов не смогли приземлиться в Тбилисском международном аэропорту из-за тумана и плохой видимости.
По информации Тбилисского международного аэропорта, они вылетели в запасные аэропорты.
Рейс Доха-Тбилиси авиакомпании Qatar Airlines, приземлившийся в Ереване, рейс Москва-Тбилиси авиакомпании «Азимут» приземлился в Кутаиси, а также рейс авиакомпании «Джазира» Кувейт-Тбилиси также приземлился в Ереване.
Сегодняшние рейсы в Тбилиси были отменены компаниями Pegasus и Turkish Airlines, оба были рейсами Стамбул-Тбилиси.
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