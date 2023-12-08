

Возведение искусственного острова в Батуми вызывает опасения у эколога

08.12.2023 21:09





Эколог и руководитель общественной организации «Зеленое движение — Друзья Земли» Нино Чхобадзе выражает опасения относительно проекта строительства искусственного острова в Батуми.



Проект компании «Амбассадор Батуми Айленд» [Ambassadori Batumi Island] предусматривает создание двух полуостровов и одного острова в акватории Батуми с инвестициями не менее 100 миллионов долларов США.



Чхобадзе обратила внимание на неучтенные риски, такие как изменение динамики моря, размыв берегов, и влияние на черноморское судоходство. Она также подняла вопрос о том, как климатические изменения могут воздействовать на проект.



— «По прогнозу, уровень моря поднимется до одного метра, что является риском. Мы видели несколько дней назад, что в Черном море были даже 9-метровые волны.



Эти расчеты, которые очень интересны и важны, не представлены в отчете о воздействии на окружающую среду. Какие-то исследования проведены, вроде бы проведено математическое моделирование, но у нас всё же остаётся много вопросов», — утверждает Нино Чхобадзе.



Эксперт также выражает сомнения относительно заявления в ОВОС [Оценка Воздействия на Окружающую Среду], что вокруг искусственного острова будут размножаться устрицы и мидии.



— «Откуда мы знаем, что так и будет? Как искусственный остров повлияет на нашу ихтиофауну?», — задаётся вопросом Нино Чхобадзе, выражая необходимость подробного изучения вопроса.



Кроме того эколог отметила отсутствие подробностей о том, откуда будет доставлен инертный материал для строительства острова.



— «В документе пишут, что будут привозить из карьеров, но техническое задание к нему не прилагается, а потому мы лишены ответов на вопросы: Откуда будут привозить песок? Сколько его по объёму? Для этого потребуются соответствующие исследования и документы», — рассказала изданию Batumelebi Нино Чхобадзе.



Общественное обсуждение проекта и ОВОС запланировано на 12 января 2024 года в Батуми.



На фоне возникающих вопросов, сама компания «Ambassador Group» представила Национальному агентству по управлению государственным имуществом Грузии отчет, где среди всего прочего говорилось:



«Проект дизайна был подготовлен международной компанией «Yuksel Proje». Моделирование проекта проводилось в лабораториях с высокой репутацией. По его итогам была подтверждена структурная устойчивость и прочность проектируемого острова и обоих искусственных полуостровов.



Разработку генерального плана и создание рабочей документации взяла на себя ведущая международная компания «Arup Group». Она имеет многолетний опыт и отличается инновационным подходом в сфере городского планирования.

Генеральный план включает в себя лучшие практики современного городского строительства со всего мира. Агентству госимущества Грузии представлен комплексный отчет об оценке воздействия проекта на окружающую среду. Он был основан на передовой общемировой практике в области устойчивого развития. Сейчас на месте строительства уже мобилизована соответствующая строительная техника и оборудование».







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