|
|
|
Что ждёт Тбилиси через пару лет? — настораживающие прогнозы урбанистов
14.12.2023 11:25
Исследование Центра по урбанистике (URC) показало, что застройка в исторической части Тбилиси представляет основательную угрозу для городского наследия и транспорта.
Авторы исследования проанализировали 16 проблемных проектов. Они пришли к выводу, что эти проекты игнорируют цели и ценности, установленные Законом Грузии о культурном наследии.
Среди изучаемых проектов — многофункциональный комплекс возле бассейна «Лагуна Вере», многофункциональный комплекс в районе бывшей улицы Саканела, два многофункциональных комплекса в районе бывшего ресторана «Арагви», а также проекты запланированы вдоль улицы Киачели и побережья реки Мтквари [рус. Кура].
— «При значительном вмешательстве в ландшафт, заполнении зеленых насаждений и/или новой планировке происходит ущерб и подвергается угрозе уникальная архитектурно-пространственная организация города», — говорится в исследовании.
Авторы исследования также отмечают, что, несмотря на транспортную реформу, которая продолжается уже несколько лет, политика землепользования и развития города не соответствует целям этой реформы.
— «Основы принятия решений непрозрачны, а выводы Агентства транспорта и городского развития ограничиваются общим, шаблонным текстом», — заключают исследователи.
Из выводов исследования следует, что мэрия Тбилиси выдает разрешения на интенсивное использование нежилых пространств, единственным средством доступа к которым является автомобиль. Проекты допускают хаотичное уплотнение уже существующей застройки, но их влияние не оценено, и нет планов на обоснованные компенсационные меры.
Урбанисты рекомендуют властям столицы пересмотреть политику землепользования и развития, чтобы защитить историческое наследие и обеспечить устойчивое развитие города, в том числе туризма.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна