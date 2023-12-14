

Что ждёт Тбилиси через пару лет? — настораживающие прогнозы урбанистов

14.12.2023 11:25





Исследование Центра по урбанистике (URC) показало, что застройка в исторической части Тбилиси представляет основательную угрозу для городского наследия и транспорта.



Авторы исследования проанализировали 16 проблемных проектов. Они пришли к выводу, что эти проекты игнорируют цели и ценности, установленные Законом Грузии о культурном наследии.



Среди изучаемых проектов — многофункциональный комплекс возле бассейна «Лагуна Вере», многофункциональный комплекс в районе бывшей улицы Саканела, два многофункциональных комплекса в районе бывшего ресторана «Арагви», а также проекты запланированы вдоль улицы Киачели и побережья реки Мтквари [рус. Кура].



— «При значительном вмешательстве в ландшафт, заполнении зеленых насаждений и/или новой планировке происходит ущерб и подвергается угрозе уникальная архитектурно-пространственная организация города», — говорится в исследовании.



Авторы исследования также отмечают, что, несмотря на транспортную реформу, которая продолжается уже несколько лет, политика землепользования и развития города не соответствует целям этой реформы.



— «Основы принятия решений непрозрачны, а выводы Агентства транспорта и городского развития ограничиваются общим, шаблонным текстом», — заключают исследователи.



Из выводов исследования следует, что мэрия Тбилиси выдает разрешения на интенсивное использование нежилых пространств, единственным средством доступа к которым является автомобиль. Проекты допускают хаотичное уплотнение уже существующей застройки, но их влияние не оценено, и нет планов на обоснованные компенсационные меры.



Урбанисты рекомендуют властям столицы пересмотреть политику землепользования и развития, чтобы защитить историческое наследие и обеспечить устойчивое развитие города, в том числе туризма.





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