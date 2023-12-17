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Из-за снегопада на перевале Накерала запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта


17.12.2023   12:04


По информации департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за интенсивного снегопада запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта на участке км39 -км52 (перевал Накерала) автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури.

Передвижение других видов автотранспорта свободно.

На остальных участках трассы движение автотранспорта свободно.


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