

Из-за снегопада на перевале Накерала запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта

17.12.2023 12:04





По информации департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за интенсивного снегопада запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта на участке км39 -км52 (перевал Накерала) автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури.



Передвижение других видов автотранспорта свободно.



На остальных участках трассы движение автотранспорта свободно.





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