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Из-за снегопада на перевале Накерала запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта
17.12.2023 12:04
По информации департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за интенсивного снегопада запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта на участке км39 -км52 (перевал Накерала) автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури.
Передвижение других видов автотранспорта свободно.
На остальных участках трассы движение автотранспорта свободно.
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