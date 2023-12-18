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В Марнеульском муниципалитете ранены два молодых человека


18.12.2023   11:31


В селе Кызыладжло Марнеульского муниципалитета ранены двое молодых людей. Случай произошел поздно ночью.

По существующей информации, происшествию предшествовала взаимная размолвка. Состояние пострадавших стабильное, они доставлены в клинику.

По данным МВД, вскоре после происшествия по горячему следу правоохранители задержали одно лицо по статье 120 УК Грузии, которая предусматривает умышленное причинение легкого вреда здоровью.


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