

В Марнеульском муниципалитете ранены два молодых человека

18.12.2023 11:31





В селе Кызыладжло Марнеульского муниципалитета ранены двое молодых людей. Случай произошел поздно ночью.



По существующей информации, происшествию предшествовала взаимная размолвка. Состояние пострадавших стабильное, они доставлены в клинику.



По данным МВД, вскоре после происшествия по горячему следу правоохранители задержали одно лицо по статье 120 УК Грузии, которая предусматривает умышленное причинение легкого вреда здоровью.





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