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Перед Новым годом ужесточается контроль добычи, транспортировки и реализации хвойных растений
18.12.2023 11:33
В предновогодний период соответствующие службы Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства ужесточают контроль за добычей и транспортировкой хвойных растений. Информацию распространяет Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
По данным ведомства, к кампании Национального лесного агентства – «Не срубай елку» присоединились общественно известные лица и еще раз призвали население использовать к празднику искусственную елку.
Штраф за нарушение порядка заготовки, транспортировки и реализации хвойных деревьев в первый раз составляет до 2000 лари, в случае повтора – 5000 лари, к этому прибавляется сумма ущерба, нанесенного окружающей среде. Если сумма ущерба превышает 1000 лари, к лицу применяется уголовная ответственность.
«Хвойные растения можно законным образом добывать в питомниках, на плантациях, на приусадебных участках, а также импортировать. В случае реализации законно добытых растений продавец должен представить соответствующий документ, подтверждающий законное право владения деревом. Если хвойное растение добыто на частном земельном участке или искусственно выращено в питомнике, для перевозки растений обязателен сертификат происхождения, выданный мэрией местного муниципалитета», - говорится в распространенной информации.
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