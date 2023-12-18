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В Грузии мошенники пытались обмануть на 200 тысяч лари бизнесмена на грани банкротства
18.12.2023 14:35
В Грузии мошенники пытались нажиться на бизнесмене, который оказался на грани банкротства из-за налоговой задолженности.
Об этом говорится в материалах на сайте прокуратуры Грузии.
Согласно материалам дела, группа из трех человек убедила директора частной компании в том, что они помогут оформить сделку со Службой доходов Минфина Грузии. Утверждалось, что задолженность компании по налогам будет сокращена с 2 миллионов до 900 тысяч лари (с 743 до 33 тысяч долларов), а арест имущества за неуплату отменен.
Обвиняемые потребовали от директора компании 200 тысяч лари (74,3 тысячи долларов) якобы в качестве взятки высокопоставленным чиновникам Службы доходов. 32 тысячи лари (около 12 тысяч долларов) бизнесмен перевел на счет одного из мошенников.
Всех троих участников преступной схемы задержали. Прокуратура предъявила им обвинения в попытке мошенничества в крупном размере группой лиц. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.
По ходатайству прокуратуру суд определил для обвиняемых меру пресечения в виде заключения.
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