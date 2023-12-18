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Пожарные-спасатели спасли граждан, застрявших на перевале Годердзи


18.12.2023   15:45


Пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями пришли на помощь застрявшим в снегу гражданам на перевале Годердзи.

Информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

«Из-за обильных осадков, три автомобиля с восемью людьми не смогли продолжить движение по дороге. В результате мобилизации пожарных-спасателей и всей необходимой спецтехники, застрявшие в снегу автомобили были освобождены из снежного покрова, а граждане благополучно доставлены в безопасное место», — говорится в заявлении.


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