

Пожарные-спасатели спасли граждан, застрявших на перевале Годердзи

18.12.2023 15:45





Пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями пришли на помощь застрявшим в снегу гражданам на перевале Годердзи.



Информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



«Из-за обильных осадков, три автомобиля с восемью людьми не смогли продолжить движение по дороге. В результате мобилизации пожарных-спасателей и всей необходимой спецтехники, застрявшие в снегу автомобили были освобождены из снежного покрова, а граждане благополучно доставлены в безопасное место», — говорится в заявлении.







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