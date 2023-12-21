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В Сенаки в результате автомобильного наезда погибла семейная пара
21.12.2023 13:03
В городе Сенаки в результате ДТП погибла семейная пара. Супруги Гоча и Нона Багатурия в момент инцидента шли по дороге. ДТП произошло вчера, 20 декабря, в вечерние часы на улице Чавчавадзе.
На кадрах автокатастрофы видно, как мчащийся на большой скорости автомобиль сталкивается с пешеходами.
Улица Чавчавадзе, на которой произошла автокатастрофа, является внутренней улицей города, на ней распложены магазины, рынок и жилые дома.
По информации МВД, расследование ведется по статье 276 УК, подразумевающей нарушение безопасности дорожного движения или правил эксплуатации.
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