

На набережной в Батуми найден убитым мужчина средних лет

22.12.2023 10:52





Мужчина средних лет был найден убитым на набережной в Батуми. Детали инцидента неизвестны. Предположительно, случай произошел поздно ночью.



На месте были мобилизованы сотрудники МВД.



Как сообщили в ведомстве "Интерпрессньюс", факт расследуется по статье 108 УК Грузии, подразумевающей умышленное убийство.





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