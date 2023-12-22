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На набережной в Батуми найден убитым мужчина средних лет
22.12.2023 10:52
Мужчина средних лет был найден убитым на набережной в Батуми. Детали инцидента неизвестны. Предположительно, случай произошел поздно ночью.
На месте были мобилизованы сотрудники МВД.
Как сообщили в ведомстве "Интерпрессньюс", факт расследуется по статье 108 УК Грузии, подразумевающей умышленное убийство.
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