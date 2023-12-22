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На набережной в Батуми найден убитым мужчина средних лет


22.12.2023   10:52


Мужчина средних лет был найден убитым на набережной в Батуми. Детали инцидента неизвестны. Предположительно, случай произошел поздно ночью.

На месте были мобилизованы сотрудники МВД.

Как сообщили в ведомстве "Интерпрессньюс", факт расследуется по статье 108 УК Грузии, подразумевающей умышленное убийство.


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