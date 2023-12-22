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На участке Гудаури (Поста) – Коби запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта
22.12.2023 10:54
Из-за снегопада и гололеда на участке Гудаури (Поста)-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта, а движение остальных видов автотранспорта свободно.
По данным Национального агентства окружающей среды, движение на участке Гудаури (Поста) - Коби будет осуществляться в безостановочном режиме, только через лавинозащитные туннели.
Движение в данном режиме будет осуществляться под непосредственным наблюдением и при координации патрульной полиции.
Информацию распространяет Департамент автомобильных дорог.
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