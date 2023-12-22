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На участке Гудаури-Коби восстановлено движение прицепов и полуприцепов
22.12.2023 20:55
В результате очистительных работ восстановлено движение прицепов и полуприцепов на участке Гудаури (Поста)-Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Информацию распространяет Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
«По данным Национального агентства охраны окружающей среды, движение на участке Гудаури (Поста)-Коби будет осуществляться без остановок, только через противолавинные туннели. Движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях будет осуществляться в одну сторону», — говорится в информации Департамента автомобильных дорог.
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