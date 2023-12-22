|
|
|
Движение транспорта на площади Первой Республики и части проспекта Руставели будет ограничено до 4 января
22.12.2023 23:43
«В ходе подготовительных работ к новогоднему мероприятию и во время самого мероприятия с 07:00 23 декабря до 23:00 4 января следующего года будет ограничено движение транспорта на дорогах, ведущих к площади Первой Республики со стороны проспекта Руставели», — об этом сообщает мэрия Тбилиси.
«С 09:00 31 декабря и до окончания мероприятия (до 1 января 2024 года) на площади Республики и проспекте Руставели будет ограничено движение автомобилей в обе стороны. В частности, будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях от пересечения проспекта Руставели и площади Первой Республики до пересечения площади Первой Республики и улицы Мераба Костава», — говорится в сообщении мэрии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна