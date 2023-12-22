

Движение транспорта на площади Первой Республики и части проспекта Руставели будет ограничено до 4 января

22.12.2023 23:43





«В ходе подготовительных работ к новогоднему мероприятию и во время самого мероприятия с 07:00 23 декабря до 23:00 4 января следующего года будет ограничено движение транспорта на дорогах, ведущих к площади Первой Республики со стороны проспекта Руставели», — об этом сообщает мэрия Тбилиси.



«С 09:00 31 декабря и до окончания мероприятия (до 1 января 2024 года) на площади Республики и проспекте Руставели будет ограничено движение автомобилей в обе стороны. В частности, будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях от пересечения проспекта Руставели и площади Первой Республики до пересечения площади Первой Республики и улицы Мераба Костава», — говорится в сообщении мэрии.







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