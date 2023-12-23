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В Гудаури открылся зимний туристический сезон
23.12.2023 13:49
При организации Национальной администрации туризма Грузии в связи с открытием зимнего горнолыжного сезона в Гудаури были организованы развлекательные пространства.
В частности, были проведены развлекательные мероприятия, обустроены детские и фотозоны, установлены киоски с едой, бар и музыкальное пространство, где выступили DJ Jino Dolini и DJ Vas.
В завершение дня для местных жителей и гостей горнолыжного курорта состоялся концерт Circus Mircus.
Также в Гудаури были открыты две новые канатные дороги и три лыжные трассы.
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