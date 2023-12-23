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В Гудаури открылся зимний туристический сезон


23.12.2023   13:49


При организации Национальной администрации туризма Грузии в связи с открытием зимнего горнолыжного сезона в Гудаури были организованы развлекательные пространства.

В частности, были проведены развлекательные мероприятия, обустроены детские и фотозоны, установлены киоски с едой, бар и музыкальное пространство, где выступили DJ Jino Dolini и DJ Vas.

В завершение дня для местных жителей и гостей горнолыжного курорта состоялся концерт Circus Mircus.

Также в Гудаури были открыты две новые канатные дороги и три лыжные трассы.


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