

В Гудаури открылся зимний туристический сезон

23.12.2023 13:49





При организации Национальной администрации туризма Грузии в связи с открытием зимнего горнолыжного сезона в Гудаури были организованы развлекательные пространства.



В частности, были проведены развлекательные мероприятия, обустроены детские и фотозоны, установлены киоски с едой, бар и музыкальное пространство, где выступили DJ Jino Dolini и DJ Vas.



В завершение дня для местных жителей и гостей горнолыжного курорта состоялся концерт Circus Mircus.



Также в Гудаури были открыты две новые канатные дороги и три лыжные трассы.





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