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На перевале Накерала запрещено движение прицепного и полуприцепного транспорта
23.12.2023 17:36
Из-за сильного снегопада на участке автодороги внутреннего государственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури км 39-км 52 (перевал Накерала) запрещено движениеприцепного и полуприцепного транспорта. Информацию распространяет Департамент дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Движение остальных видов автотранспорта свободное.
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