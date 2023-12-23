

На перевале Накерала запрещено движение прицепного и полуприцепного транспорта

23.12.2023 17:36





Из-за сильного снегопада на участке автодороги внутреннего государственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури км 39-км 52 (перевал Накерала) запрещено движениеприцепного и полуприцепного транспорта. Информацию распространяет Департамент дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.



Движение остальных видов автотранспорта свободное.







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