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Движение поездов в направлении Батуми-Тбилиси восстановлено


24.12.2023   13:41


Движение поездов в направлении Батуми-Тбилиси восстановлено.

Пассажиры ожидали поезда на железнодорожном вокзале Батуми в течение четырех часов.

В администрации железной дороги сообщили, что из-за сильного ветра на участке Махинджаури деревья повредили контактную сеть, что привело к задержкам.


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