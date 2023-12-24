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Движение поездов в направлении Батуми-Тбилиси восстановлено
24.12.2023 13:41
Движение поездов в направлении Батуми-Тбилиси восстановлено.
Пассажиры ожидали поезда на железнодорожном вокзале Батуми в течение четырех часов.
В администрации железной дороги сообщили, что из-за сильного ветра на участке Махинджаури деревья повредили контактную сеть, что привело к задержкам.
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