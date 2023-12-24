

Движение поездов в направлении Батуми-Тбилиси восстановлено

24.12.2023 13:41





Движение поездов в направлении Батуми-Тбилиси восстановлено.



Пассажиры ожидали поезда на железнодорожном вокзале Батуми в течение четырех часов.



В администрации железной дороги сообщили, что из-за сильного ветра на участке Махинджаури деревья повредили контактную сеть, что привело к задержкам.





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