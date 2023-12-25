

В Западной Грузии возникли проблемы с перемещением поездов

25.12.2023 13:32





В ООО «Грузинская железная дорога» об остановке пассажирских поездов в разных локациях в Западной Грузии из-за непогоды.



Как отмечается в сообщении, на участке перевала отключены подстанции, в частности, электроэнергия не подается в контактную сеть железной дороги.



««Грузинская железная дорога» делает все возможное, чтобы пассажирские рейсы выполнялись без задержек, однако отметим, что по независящим от железной дороги причинам непогода в Западной Грузии создает на железной дороге различные проблемы.



«Грузинская железная дорога» прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки без перебоев возобновить движение пассажирских поездов, как только электроснабжение станет стабильным», — говорится в сообщении.





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