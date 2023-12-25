

В Западной Грузии были повреждены линии электропередач

25.12.2023 15:39





По информации АО «Энерго-Про Джорджия», обледенение, вызванное непогодой, нанесло ущерб линиям электропередач высокого и низкого напряжения в Западной Грузии.



По сообщению компании, особенно сложная ситуация в Харагаули, куда на помощь прибыли дополнительные бригады компании из Восточной Грузии.



«В Цаленджиха ситуация также была сложной, однако технические бригады «Энерго-Про Джорджия» уже успели восстановить высоковольтные линии электропередач, и муниципалитету подается электроэнергия. На данный момент работы ведутся на участке низкого напряжения, где упавшие деревья повредили линии электропередач, фидеры и другую инфраструктуру.



Большинство абонентов Земо Аджарии стабильно получают электроэнергию. Лишь небольшой части сел Хуло, Хелвачаури и Кеда ограничено энергоснабжение. Там также ведутся восстановительные работы. К концу дня электроснабжение будет восстановлено большинству абонентов во всех муниципалитетах», — заявили в «Энерго-Про Джорджия».





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