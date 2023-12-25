

С апреля в аэропорт Кутаиси из центра Кутаиси будут курсировать автобусы

25.12.2023 17:51





С апреля 2024 года три современных маршрутных автобуса будут курсировать из Международного аэропорта Кутаиси имени Давида Агмашенебели в центр Кутаиси и обратно.



По сообщению Объединения аэропортов Грузии, они объявили тендер на закупку трех новых автобусов категории М3 с двигателями экологического стандарта «Евро-6». Стоимость автобусов без НДС составляет 1 383 408 лари.



По словам генерального директора Объединения аэропортов Грузии Ираклия Каркашадзе, расписание автобусов будет максимально адаптировано к расписанию рейсов.



Согласно тендерным требованиям, объявленным Объединением аэропортов Грузии, предлагаемые автобусы должны быть произведены в стране-члене Европейского Союза и/или Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



На данный момент нет рейсов общественного транспорта из Кутаиси в аэропорт Кутаиси. Из Кутаиси до аэропорта можно добраться только на личном автомобиле или такси. Также из Кутаиси в аэропорт можно доехать на маршрутке по направлению Кутаиси-Самтредиа.



Активисты ранее требовали назначить автобусные рейсы из Кутаиси в аэропорт.





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