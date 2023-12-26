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В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать в продленном режиме
26.12.2023 15:00
В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать в продленном режиме.
Как заявил сегодня на заседании столичного правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе, и метро, и автобусы, и канатная дорога Рике-Нарикала будут обслуживать пассажиров до 03:00 1 января.
«31 декабря, в новогоднюю ночь, мэрия муниципалитета Тбилиси планирует провести новогоднее мероприятие на площади Первой Республики. Хотел бы предоставить вам информацию о транспорте: работа метрополитена будет продлена с 00:00 31 декабря до 03:00 1 января; обслуживание пассажиров автобусами будет продлено с 23:00 31 декабря до 03:00 1 января 2024 года; работа канатной дороги Рике-Нарикала будет продлена с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января 2024 года», — заявил Каха Каладзе.
Что касается рождественской ночи, то, по словам мэра столицы, обслуживание пассажиров в метро будут продлено с 00:00 часов 6 января до 03:00часов 7 января, метро в этот отрезок времени будет работать бесплатно.
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