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Спасатели ищут пропавшего мужчину на леднике в Казбеги


26.12.2023   15:55


Спасатели ищут пропавшего мужчину на леднике в Казбеги.

Как сообщили Первому каналу Грузии в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, в поисках задействованы около 20 спасателей.

По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, сообщение об исчезновении мужчины поступило 23 декабря.


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