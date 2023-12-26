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Спасатели ищут пропавшего мужчину на леднике в Казбеги
26.12.2023 15:55
Спасатели ищут пропавшего мужчину на леднике в Казбеги.
Как сообщили Первому каналу Грузии в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, в поисках задействованы около 20 спасателей.
По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, сообщение об исчезновении мужчины поступило 23 декабря.
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