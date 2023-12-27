

В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Ортачала пострадали 11 человек

27.12.2023 14:39





В Тбилиси, в Ортачала произошло дорожно-транспортное происшествие. Друг с другом столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП пострадали 11 человек.



Как сообщили в МВД, расследование в связи со случившимся начато по статье 276 УК Грузии, подразумевающей нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.





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