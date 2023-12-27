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Мужчина, пропавший во время экспедиции в районе ледника Гергети, найден мертвым
27.12.2023 21:11
Мужчина, пропавший во время горной экспедиции в муниципалитете Казбеги в районе ледника Гергети, найден мертвым. Его поиск продолжался несколько дней.
Об этом сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным ведомства, поиск велся с привлечением вертолета Пограничной полиции, в нем также участвовала Спасательная группа быстрого реагирования.
Тело погибшего спасатели извлекли из снежной массы, проводятся соответствующие юридические процедуры.
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