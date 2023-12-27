

Мужчина, пропавший во время экспедиции в районе ледника Гергети, найден мертвым

27.12.2023 21:11





Мужчина, пропавший во время горной экспедиции в муниципалитете Казбеги в районе ледника Гергети, найден мертвым. Его поиск продолжался несколько дней.



Об этом сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



По данным ведомства, поиск велся с привлечением вертолета Пограничной полиции, в нем также участвовала Спасательная группа быстрого реагирования.



Тело погибшего спасатели извлекли из снежной массы, проводятся соответствующие юридические процедуры.





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