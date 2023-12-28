

Изменится ли в Грузии тариф на воду?

28.12.2023 12:35





Комиссия заслушивает представленный компаниями финансовый, технический и инвестиционный план, после чего примет окончательное решение.



Трехлетний срок действия тарифа на воду истекает 31 декабря. НКРЭГ должна сегодня решить, каким будет тариф на воду на следующие три года. Сегодняшнее решение вступит в силу 1 января.



Как заявил член НКРЭГ Гиви Саджикидзе, в сфере водоснабжения достигнута договоренность об инвестировании 363 млн. лари в сеть GWP, включающую водоснабжение Тбилиси и Рустави.



«Это довольно большой объем, исходя из того, что фактически осуществлялось до сих пор. В среднем это означает удвоение инвестиций в год. В сфере водоснабжения действует трехлетний период корректировки тарифов, поэтому с 1 января должен быть установлен новый тариф, который будет действовать в течение следующих трех лет. Тарифы для потребителей электроэнергии, которые сегодня установит комиссия, будут действовать до 1 июля 2024 года. Учитывая, что дата либерализации рынка — 1 июля 2024 года, закон требует, чтобы мы установили тарифы и к этой дате. Позже будут приняты соответствующие решения в соответствии с законом», — сказал Саджикидзе.





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