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На проспекте Руставели упавшее с высоты стекло ранило автобусного контроллера
28.12.2023 20:21
Автобусный контроллер получил травму головы из-за упавшего из окна исторического дома Мелика-Азарянца стекла.
Инцидент произошел в Тбилиси на проспекте Руставели. Пострадавшего мужчину доставили в больницу.
По информации Мэрии Тбилиси, в данный момент здоровью мужчины ничего не угрожает, из больницы его выписали. Агентство транспорта и городского развития находится с ним на постоянной связи.
28 декабря с утра в Тбилиси бушует ураганный ветер, в мэрию поступили сообщения о поваленных деревьях и снесенных ветром баннерах. Сломаны ветки деревьев, повреждена инфраструктура, автомобили и новогодние инсталляции. От урагана пострадали несколько частных домов. Сильный ветер также повредил также часть крыши Дома юстиции в Тбилиси.
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