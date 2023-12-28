

На проспекте Руставели упавшее с высоты стекло ранило автобусного контроллера

28.12.2023 20:21





Автобусный контроллер получил травму головы из-за упавшего из окна исторического дома Мелика-Азарянца стекла.



Инцидент произошел в Тбилиси на проспекте Руставели. Пострадавшего мужчину доставили в больницу.



По информации Мэрии Тбилиси, в данный момент здоровью мужчины ничего не угрожает, из больницы его выписали. Агентство транспорта и городского развития находится с ним на постоянной связи.



28 декабря с утра в Тбилиси бушует ураганный ветер, в мэрию поступили сообщения о поваленных деревьях и снесенных ветром баннерах. Сломаны ветки деревьев, повреждена инфраструктура, автомобили и новогодние инсталляции. От урагана пострадали несколько частных домов. Сильный ветер также повредил также часть крыши Дома юстиции в Тбилиси.





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