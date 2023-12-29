

В Кахетии идет ликвидация последствий от стихии

29.12.2023 13:24





В Кахетии с утра возобновились работы по ликвидации последствий от стихии. На месте мобилизованы соответствующие службы, ведутся работы по очистке инфраструктуры.



42 тысячам абонентам из 50 тысяч, у которых из-за непогоды не было электричества, восстановлено энергоснабжение.



«Задача нашей власти – сделать так, чтобы в этом году ни один житель не встретил Новый год под открытым небом. Ведется установление и подсчет домов, у которых ветром полностью сорвало крыши, чтобы своевременно оказать помощь. Что касается мобилизации средств, то когда будут подсчитаны масштабы ущерба, будет принято соответствующее решение — восстановительные работы будут проводиться за счет средств муниципалитета или нам поможет центральный бюджет», — заявил губернатор Кахетии Георгий Аладашвили.



Напомним, что вчера сильный ветер в Кахетии сорвал крыши около трехсот домов и различных построек, повредил автомобили, вырвал с корнем многолетние насаждения, сломал опоры линий электропередач и оборвал провода. В Телавском муниципалитете ветер повредил крышу третьей школы и Дома культуры Вардисубани, два здания Телавского университета остались без крыши. В мэрии создана соответствующая комиссия, которая подсчитывает сумму ущерба.





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