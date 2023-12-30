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С 1 января на некоторых дорогах Грузии будет обязательным использование зимних шин
30.12.2023 18:23
С 1 января 2024 года вступят в силу подготовленные Министерством внутренних дел Грузии и одобренные парламентом изменения в законодательство, целью которых является обеспечение безопасности дорожного движения.
По сообщению МВД, согласно изменениям, в период с 1 декабря по 1 марта для транспортных средств будет обязательным движение по определенным участкам дорог на зимних шинах.
Кроме того, с учетом метеорологических условий, полиция может потребовать прикрепить цепи противоскольжения как минимум на ведущие колеса транспортного средства.
Соответствующие характеристики зимних шин и цепей противоскольжения, а также порядок определения их соответствия указанным характеристикам были утверждены постановлением правительства Грузии.
Согласно постановлению, также утвержден перечень мест/участков дорог, на которых зимние шины и/или цепи противоскольжения будут обязательными для движения транспортных средств в зимний период.
Дороги международного значения:
• На автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (граница с РФ) – от узла Осиаури до узла Сурами, от Рикотского тоннеля до села Цева в Хашурском районе;
• На автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (граница с РФ) – Млета-Коби;
• Поничала-Марнеули-Гегути (граница с Арменией) – от поворота на Дманиси до Гегути;
• Ахалцихе-Ниноцминда (граница с Арменией) – от Ахалцихе до границы;
• Хашури-Ахалцихе-Вале (граница с Турцией) – на участке Квишхети-Вале;
• Ахалкалаки-Карцахи (граница с Турцией) – от Ахалкалаки до границы;
• На объездной дороге Тбилиси – участок ЗАГЭС-Рустави.
Дороги внутригосударственного значения:
• Батуми (Ангиса)–Ахалцихе – на участке Кеда-Ахалцихе;
• Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети – на участке от перевала Насакирала до Озургети;
• Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили – участок Джвари-Ласдили;
• Кутаиси (Сагория)–Багдати-Абастумани-Бенара – участок Цкалташуа-Саирме;
• Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили – участок Дзедзилети-Меле;
• Кутаиси (Чома)-Алпана-ущелье Мамисони (граница с РФ) – участок Джонети-Амбролаури;
• Кутаиси-Ткибули-Амбролаури – участок Ткибули (Накерала)-Амбролаури;
• Дорога Алпана-Цагери;
• Мост Чолабури-Терджола-Ткибули – участок Дзеври-Ткибули;
• Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки – от Боржоми до Ахалкалаки;
• Объездная дорога Ахалкалаки;
• Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони;
• Жинвали-Барисахо-Шатили – участок Жинвали-Бисо;
• Тианети-Заридзееби-Жинвали – участок Тианети-Жинвали;
• Тбилиси-Тианети;
• Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда – участок от Парцхиси (поворот Тетрицкаро) до Ниноцминда;
• Марнеули-Тетриткаро-Цалка-Тетрицкаро-Цалка;
• Тбилиси (Пантиани)-Манглиси;
• Вазиани-Гомбори-Телави – от Сасадило до Телави;
• Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори – участок Тианети-Ахмета;
• Окрестности Бакуриани;
• Дорога к горнолыжной трассе Дидвели в Бакуриани;
• Чохатаури-Бахмаро;
• Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети – участок Ничбиси-Диди Тонети;
• Сачхере (Сареки)-Узунта-Шхмери-Зудали – участок Сачхере (Узунта)-Зудали.
В случае, если водитель не подчинится требованию полиции, правоохранители будут вправе отправить автомобиль на штрафстоянку и оштрафовать водителя на 100 лари. Также, при необходимости, в определенных климатических условиях, МВД сможет обязать использовать цепи противоскольжения, заранее уведомив об этом граждан», — говорится в информации МВД.
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