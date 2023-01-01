

Россия начала процедуру выхода из международных соглашений Совета Европы

01.01.2023 12:03





Российские власти начали процедуру денонсации международных соглашений Совета Европы. Как пишет русская служба «Би-би-си», 30 декабря было опубликовано постановление правительства, в котором содержится предложение Владимиру Путину о выходе России из соответствующих международных соглашений.



Согласно российскому законодательству, Владимир Путин должен внести соответствующую инициативу в Государственную Думу. Представление должно сопровождаться обоснованием решения о выходе из каждого соглашения, а также оценкой возможных финансово-экономических последствий такого отказа.



После российской интервенции в Украине Совет Европы приостановил членство России, после чего в марте Кремль объявил о выходе из организации. С прекращением членства прекратилось участие России в Европейской конвенции по правам человека. Однако формально Россия является участником еще 41 международного соглашения Совета Европы, в том числе соглашения об уголовной ответственности за коррупцию.



Таким образом, в настоящее время Россия намерена выйти из конвенций, касающихся всех сфер общественной жизни, включая защиту прав детей, отмывание денег, финансирование терроризма, взаимную правовую помощь по уголовным делам, охрану археологического наследия, уголовную ответственность за коррупцию.







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