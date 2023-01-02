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Президент Финляндии: Путин совершает ту же ошибку, что и Сталин
02.01.2023 14:35
По заявлению президента Финляндии Саули Ниинисте, решительная поддержка Украины со стороны Финляндии, Европы и Запада продолжится и в этом году.
По словам Саули Ниинисте, он видит сходство между вторжением России в Украину и Зимней войной в Финляндии, так как и Россия, и Советский Союз совершили ошибку, веря, что быстро поставят на колени Украину и Финляндию.
«Лидеры авторитарной страны, Сталин и Путин, не учли существенного фактора. Что в свободной стране у людей есть воля и убеждения. И что народ, который действует сообща, - это великая сила» - сказал он.
По словам президента, второй просчет России заключался в том, что она думала, что симпатии Европы или Запада к Украине ослабнут.
«Этого не произошло, судьбу украинцев переживают с глубоким сочувствием», - отметил Саули Ниинисте.
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