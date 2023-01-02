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Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне и перешла на евро
02.01.2023 14:46
Хорватия с 1 января присоединилась к Шенгенской зоне и перешла на валюту ЕС — евро. Страна перевела свою национальную валюту с куны на евро и стала 20-й страной в еврозоне. Хорватия является 27-й страной Шенгенской зоны, где до 400 миллионов человек могут свободно перемещаться между государствами-членами.
Как пишет ВВС, эксперты считают, что вступление в еврозону поможет защитить экономику Хорватии. Однако сами хорваты опасаются, что переход на евро приведет к росту цен. В ноябре уровень инфляции в Хорватии достиг 13,5%, что в три раза выше, чем во всей еврозоне.
В течение переходного 14-дневного периода куна останется в обращении в стране, чтобы население могло обменять её на евро.
Хорватия стала членом Евросоюза 1 июля 2013 года.
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