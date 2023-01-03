

Европарламент инициирует снятие неприкосновенности с двух европарламентариев в связи с коррупционным скандалом

03.01.2023 10:57





По запросу бельгийского суда Европарламент начал внеочередную процедуру лишения неприкосновенности двух европарламентариев, — итальянце Андреа Коццолино и бельгийце Марке Тарабелле, в связи с коррупционным скандалом. Оба они являются членами «Социал-демократической группы».



«С самого первого момента Европейский парламент сделал все, что было в его силах, чтобы помочь в расследовании, и мы будем и дальше гарантировать, что безнаказанности не будет. Виновные увидят, что этот парламент – на стороне закона», – заявила президент Европарламента Роберта Метсола.



Напомним, коррупционный скандал связан с подкупом действующих и бывших должностных лиц Европарламента. В рамках расследования, среди прочих, была взята под стражу уже бывшая вице-президент Ева Кайли, которую обвиняют в незаконном лоббизме в пользу Катара, и экс-депутат Европарламента Пьер-Антонио Панцери.



В связи с расследованием Европарламент приостановил голосование по предоставлению гражданам Катара безвизового режима с ЕС, а также отстранил от должности подозреваемую в коррупции Кайли.





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