

Михеил Саакашвили хочет физически присутствовать на судебных процессах - адвокат

03.01.2023 14:17





По заявлению адвоката третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, Михаил Саакашвили хочет физически присутствовать на судебных процессах.



Об этом он сообщил журналистам.



«Он хочет присутствовать на судебных процессах физически. Мы это обсудим. Кроме того, согласуем вопросы очередности свидетелей. Я скажу ему, что думаю, как думаю. Там есть американские, английские, украинские и грузинские эксперты. Нам предстоит решить эти технические и логистические вопросы. Кроме того, в последние дни его самочувствие ухудшилось. Теперь я запрошу последние записи из его истории болезни. Что касается судебных процессов, то остались еще важные эксперты, которые говорят, что Саакашвили тяжело болен, и его тяжелая болезнь мешает отбыванию наказания. Это главный вопрос, который они озвучат, потом скажут о диагнозах, они должны обосновать, какими исследованиями, какими рассуждениями, каким научным методами они пришли к этим диагнозам. Я также согласую с Михаилом Саакашвили наше требование проводить процессы в ежедневном режиме, пусть даже с 09:00 до 12 часов ночи», - заявил Хачапуридзе.





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