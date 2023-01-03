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Хабеишвили: В дверях между нами и Европой застрял Бидзина Иванишвили
03.01.2023 14:19
В 2023 году мы должны покончить с этим криминальным режимом вместе с российским олигархом, - заявил журналистам депутат от «Национального движения» Леван Хабеишвили на брифинге, проведенном офисе партии.
Как он отметил, в дверях между Грузией и Европой стоит экс-премьер Грузии, основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.
«4 января в 18:00 мы присоединяемся к инициативе Марка Фейгина в 2-х локациях в Грузии, это государственная администрация и дом Бидзины Иванишвили в Шекветили. Борьба за свободу, мир и европейское будущее Грузии вступает в решающую фазу в 2023 году, и грузинский народ должен победить, чтобы занять историческое место в цивилизованном мире, в Европе, где нас ждут без российского олигарха и зла.
Соответственно, завтра, 4 января, в 18:00 мы должны собраться ради жизни и в поддержку Михаила Саакашвили у государственной канцелярии в Тбилиси, а также у дома Бидзины Иванишвили в Шекветили, и все должны знать, что главный источник зла в Грузии это Бидзина Иванишвили, застрявший в дверях между нами и Европой, и в 2023 году мы должны покончить с этим криминальным режимом вместе с российским олигархом», - заявил Хабеишвили.
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