

ЕНД: Спасение жизни Саакашвили - это вопрос, который должен нас объединять

03.01.2023 15:46





«Спасение жизни Саакашвили – это вопрос, который должен нас объединять, печально, что индивиды используют его для раскола», – говорится в заявлении «Единого национального движения».



В партии поясняют, что согласно принятому несколько дней назад решению, акция солидарности пройдет в Тбилиси 4 января на Мосту Мира, а локаций по всей Грузии будет не две, а восемь. Согласно заявлению «Национального движения», организация акций в трех локациях — Телави, Гори и Рустави, была поручена председателям, поддерживающим Левана Хабеишвили.



«Сегодня член «Единого национального движения» и один из кандидатов на пост председателя партии Леван Хабеишвили заявил, что присоединяется к инициативе Фейгина в связи с акцией солидарности в другой локации, отличительной от той, которая была запланирована партией.



Хотим подчеркнуть, что акция солидарности была запланирована партией на 31 декабря. Для акций были выбраны локации во всех крупных городах Грузии. В связи с этим председатель политсовета предоставил информацию Генеральному секретарю.



Соответственно, согласно принятому партией несколько дней назад решению, о котором было объявлено в СМИ, акция солидарности пройдет в Тбилиси 4 января, в 18:00, на Мосту Мира, а локаций для её проведения будет не две, а восемь по всей Грузии.



Спасение жизни президента Саакашвили — это вопрос, который должен нас объединять, печально, что индивиды используют его для раскола», — говорится в заявлении «Национального движения».



Для справки, кандидат в председатели партии «Национальное движение» Леван Хабеишвили на брифинге заявил, что «завтра, в 18:00 мы должны собраться в поддержку Михаила Саакашвили у госканцелярии в Тбилиси, а также у дома Бидзины Иванишвили в Шекветили».





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