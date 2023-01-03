

Накопия: Саакашвили благодарен всем, кто придет поддержать его в крупных городах мира и Грузии

03.01.2023 17:29





Михаил Саакашвили каждый день пребывает в режиме постоянной температуры, постоянной потери веса, что настораживает. Его жизнь действительно нужно спасать, - заявил председатель политсовета «Национального движения» Коба Накопия после посещения третьего президента Грузии в клинике «Вивамед».



«Состояние здоровья Михаила Саакашвили, конечно, тяжелое. Температура снова до 38. Он каждый день пребывает в режиме постоянной температуры, постоянной потери веса. Это состояние настораживает. Его жизнь действительно нужно спасать. Я говорю это с полной ответственностью, и сейчас очень важна полная консолидация всех нормально мыслящих людей, всех граждан, чтобы сохранить жизнь Михаилу Саакашвили», - заявил Коба Накопия.



По его же словам, Михаила Саакашвили на намеченные на 4 января акции в его поддержку смотрит как «большую международную акцию».



«Он информирован и смотрит на это как на большую международную акцию, и он благодарен всем людям, которые проявили интерес и придут поддержать его завтра в больших городах мира и разных локациях в Грузии», - заявил Накопия.





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