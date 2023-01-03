

Разрешение на посещение стран Европы станет платным с конца 2023 года

03.01.2023 17:31





С конца 2023 года желающим отправиться в страны Европы необходимо будет получить разрешение и заплатить 7 евро.



Новинка, скорее всего, вступит в силу с ноября и коснется более 60 государств, в том числе граждан Грузии, которые ехали в Шенгенскую зону без визы.



Как указано на официальном сайте Еврокомиссии, для регистрации в «Европейской системе информации и авторизации путешествий» (ETIAS) необходимо будет заполнить специальную электронную форму и, в случае одобрения заявки, разрешение на выезд в Европу выдается сроком на три года. Повторное заполнение заявления на выезд потребуется только в случае смены гражданином паспорта по каким-либо причинам в течение срока действия разрешения.



По информации Еврокомиссии, для въезда в Шенгенскую зону необходимо будет заплатить налог в размере 7 евро для лиц в возрасте от 18 до 70 лет, а с лиц в возрасте до 18 и выше 70 лет плата не взимается.



В электронной анкете, которую необходимо заполнить перед поездкой в ​​Европу, граждане указывают свои личные данные, в том числе место рождения, дату рождения, адрес, номер телефона, образование и место работы. Заявители также должны будут назвать государство-член ЕС, которое они посетят в первую очередь. В анкете также будет поле, где нужно будет ответить на вопросы о здоровье, судимости и т.д. Его необязательно будет распечатывать после получения необходимого разрешения для поездки в Европу.



В Еврокомиссии говорят, что с внедрением новой системы путешествия по Европе станут безопаснее.







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