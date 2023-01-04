

Акции солидарности с Михаилом Саакашвили пройдут в Тбилиси и ряде городов страны

04.01.2023 11:36





4 января во всех больших городах Грузии пройдут акции солидарности третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.



В Тбилиси граждане соберутся на Мосту Мира. Акции начнутся в 18:00.



Как отмечает председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, стабильное, демократическое развитие страны и убийство третьего президента взаимоисключающи.



«Уверен, многие граждане, независимо от партийных, политических убеждений, примут участие в акции солидарности. Здесь будут люди, которым дорого спасение жизни третьего президента страны, потому что они осознают, что стабильное, демократическое развитие страны и убийство третьего президента страны взаимоисключающи. Поэтому ждем всех во всех крупных городах Грузии и в Тбилиси — на Мосту Мира, в 18:00», — отмечает Мелия.



Кроме того, по заявлению одного из лидеров партии Левана Хабеишвили, сегодня в 18:00 вместе со сторонниками он проведет акции у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси, а также в Шекветили, близ дома Бидзины Иванишвили.





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