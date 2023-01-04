

Патриарх Кирилл вновь не полностью упомянул титулатуру Патриарха Илии Второго

04.01.2023 14:37





Российский Патриарх Кирилл поздравляет Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илию II с 90-летием.



В поздравительном письме Патриарх всея Руси желает Илие II мира, радости и сил.



«Его Святейшеству и Блаженству, Святейшему и Блаженнейшему Илии II, Католикосу-Патриарху всея Грузии. Ваше Святейшество и Блаженство, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель!



Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 90-летием.



Жизненный путь Вашего Святейшества и Блаженства неразрывно связан со Христом, Которого Вы возлюбили от юности своей. В суровое время гонений на Церковь Вы избрали тернистую стезю служения Богу. Получив духовное образование в Большой келье преподобного Сергия, Вы приступили к усердным трудам на пользу Церкви Иверии, которыми приумножили данные от Господа дарования. Видя Ваше благоговение и ревность о славе Христовой, собратья-архиереи избрали Вас Католикосом-Патриархом всея Грузии», - говорится в поздравительном письме.



Здесь же отмечается, что Католикос-Патриарх Грузии Илия II на протяжении многих лет мудро руководит Грузинской Православной Церковью и щедро делится своим богатым опытом со всеми, кто приходит к Патриарху, что является драгоценным достоянием Грузинской Православной Церкви.



«Вознося в этот день усердные молитвы о Вашем Святейшестве и Блаженстве, желаю Вам щедрых милостей от Бога, мира, радости и крепости сил на многая лета», - говорится в письме российского Патриарха.



Напомним, что полный титул Илии Второго звучит следующим образом: Архиепископ Мцхета-Тбилиси, Митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший.





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