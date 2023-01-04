|
|
|
Ника Мелия: В интересах государства перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу
04.01.2023 19:35
Мы находимся на важном и очень опасном распутье выбора между жизнью или смертью, европейским будущим или болезненным советским прошлым, — заявил журналистам председатель «Национального движения» Ника Мелия в Зугдиди на акции солидарности с Михаилом Саакашвили.
«Думаю, что здравомыслящая часть общества, к которому отношу подавляющее большинство нашего грузинского общества, сделает выбор в пользу европейского будущего государства, и сегодняшняя акция в Зугдиди также служит достижению этой цели. Смерть Михаила Саакашвили, как третьего президента страны, тревожит и является риском не только для одной партии, семьи или единомышленников. В интересах государства перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу, чтобы государство сохранило шанс на европейское будущее, и страна возвратила этот внешнеполитический курс», — сказал Ника Мелия.
На вопрос, почему акции в поддержку Саакашвили проводятся раздельно, в разных местах, а не совместно, Мелия ответил, что сегодня акции солидарности проходят не только в Грузии, но и в разных уголках мира.
«Поистине беспрецедентная акция мировой солидарности проходит не только в Грузии, но и в разных столицах мира, практически везде, где есть посольство Грузии. Люди собрались в нескольких крупных городах за границей и в Грузии с целью выразить солидарность с Михаилом Саакашвили», — сказал Ника Мелия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна