

Ника Мелия: В интересах государства перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу

04.01.2023 19:35





Мы находимся на важном и очень опасном распутье выбора между жизнью или смертью, европейским будущим или болезненным советским прошлым, — заявил журналистам председатель «Национального движения» Ника Мелия в Зугдиди на акции солидарности с Михаилом Саакашвили.



«Думаю, что здравомыслящая часть общества, к которому отношу подавляющее большинство нашего грузинского общества, сделает выбор в пользу европейского будущего государства, и сегодняшняя акция в Зугдиди также служит достижению этой цели. Смерть Михаила Саакашвили, как третьего президента страны, тревожит и является риском не только для одной партии, семьи или единомышленников. В интересах государства перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу, чтобы государство сохранило шанс на европейское будущее, и страна возвратила этот внешнеполитический курс», — сказал Ника Мелия.



На вопрос, почему акции в поддержку Саакашвили проводятся раздельно, в разных местах, а не совместно, Мелия ответил, что сегодня акции солидарности проходят не только в Грузии, но и в разных уголках мира.



«Поистине беспрецедентная акция мировой солидарности проходит не только в Грузии, но и в разных столицах мира, практически везде, где есть посольство Грузии. Люди собрались в нескольких крупных городах за границей и в Грузии с целью выразить солидарность с Михаилом Саакашвили», — сказал Ника Мелия.





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