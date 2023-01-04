

Саакашвили попросил журналиста Bellingcat расследовать его отравление

04.01.2023 20:40





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в марте был отравлен в тюрьме и попросил журналиста Bellingcat Христо Грозева расследовать отравление. Свою просьбу он опубликовал в Facebook.



«Дорогой Христо, я был давним поклонником вашей работы, но никогда бы не подумал, что однажды мне придется обратиться к вам за помощью. Как вы, возможно, знаете, ведущая лаборатория США и известный токсиколог из Нью-Йорка определили, что в марте этого года я был отравлен в тюрьме. В марте мне было очень плохо, была высокая температура, рвота, сильное потоотделение, головная боль. Тесты на Covid были отрицательными. С тех пор мое здоровье не улучшилось. Тюремному начальству пришлось перевести меня в госпиталь, где врачи сразу заподозрили отравление. Администрация максимально затягивала процесс, чтобы следов отравления не осталось в крови. К их несчастью, позже в моих волосах и ногтях был обнаружен яд тяжелого металла», — написал Саакашвили.



Бывший президент попросил изучить «подозрительные российские и связанные с Россией движения в Грузии». Указав, что глава 5-й службы ФСБ, генерал Сергей Беседа и другие сотрудники службы часто приезжали в Грузию.



«Не могли бы вы разобраться в теневых и олигархических схемах, существующих между Грузией и Россией? Я уверен, что там можно найти многое, и это также поможет спасти мою жизнь», — добавил Саакашвили.



В конце декабря Саакашвили направил письмо правозащитнику Марку Фейгину, в котором написал, что был отравлен по приказу Владимира Путина. Фейгин опубликовал письмо на своей странице в Twitter.



«Дорогой Марк, с наступающими праздниками! Спасибо за поддержку. Я ваш давний поклонник и сейчас смотрю регулярно. Путин действительно приказал убить меня в тюрьме. Американские токсикологи точно установили, что я был отравлен в тюрьме, и это вызвало все мои симптомы. Пытаюсь держаться. Удачи вам в вашем благородном деле», — говорится в письме.





Михаил Саакашвили уже больше года находится в заключении. Он был задержан вскоре после возвращения в Грузию осенью 2021 года незадолго до муниципальных выборов. После задержания 1 октября Саакашвили арестовали в Тбилиси по обвинению в незаконном пересечении границы и отправили в тюрьму в Рустави. В Грузии в отношении Саакашвили ранее было заведено пять уголовных дел, в том числе о превышении полномочий и растрате. Сам Саакашвили называет себя «узником Путина» и считает все предъявленные ему обвинения преследованием по политическим мотивам.



Сразу после ареста Саакашвили объявил голодовку, которая продолжалась 50 дней. За это время его состояние значительно ухудшилось, и медики попросили перевести лидера оппозиции в гражданскую многопрофильную клинику. Сам Саакашвили говорил, что в тюремной больнице его могут убить. В мае 2022 года его из тюрьмы в городе Рустави перевели в клинику «Вивамеди» в Тбилиси. О том, что состояние у Саакашвили тяжелое, ранее заявила группа специалистов, созданная Народным защитником для мониторинга лечения Саакашвили. По словам врачей, он потерял более 40 кг со дня задержания.



29 декабря на судебное заседание по делу Саакашвили был приглашен в качестве свидетеля американский токсиколог Дэвид Смит, который уже проводил токсикологическую экспертизу на основе исследования волос и ногтей экс-президента. Смит заявил, что отравление организма тяжелыми металлами началось в марте, пока Саакашвили еще был в тюрьме. Это произошло перед тем, как экс-президента перевели в клинику «Вивамед». Американский токсиколог сказал, что ознакомился с медицинской картой Саакашвили и результатами лабораторных анализов, а также с медицинскими записями, которые представляют собой 170-страничный отчет. «Эти металлы воздействовали на различные органы. Я предполагаю, что доза отравляющих веществ была настолько велика, что даже после этих пяти месяцев концентрация их была выше нормы. Другими словами, у него была токсическая реакция», — сказал токсиколог.



4 декабря в Тбилиси и восьми городах Европы и США проходят акции в поддержку арестованного Саакашвили, заявила оппозиционная партия «Единое национальное движение». Сторонники бывшего президента требуют перевести его на лечение в зарубежную клинику.





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