

Чихладзе: В 2023 году акции будут иметь важное место, это гарантированное Конституцией право на борьбу

05.01.2023 12:10





«Думаем, что в 2023 году акции по различным направлениям будут иметь важное место, это гарантированное Конституцией право на борьбу, которым мы воспользуемся в нужное время и в нужном месте», — заявил член «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе.



Как отметил Серго Чихладзе, главной задачей «Стратегии Агмашенебели» будет создание большого оппозиционного единства, единой стратегии, единой тактики и отстранение «русской мечты» от власти.



«Национальное движение» решит свои внутренние вопросы. Все проевропейское общество, не только политики и политические партии, общество и гражданский сектор должны быть едины, у нас должен быть единый план действий, единая стратегия. Без единой стратегии нам не победить «русскую мечту», мы не сможем двигаться по пути евроинтеграции. Мы думаем, что в 2023 году акции по различным направлениям будут иметь важное место, это гарантированное Конституцией право на борьбу, которым мы воспользуемся в нужное время и в нужном месте», — заявил Чихладзе.







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