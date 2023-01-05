

Деканоидзе: Внимание международного сообщества к жизни Саакашвили и давление на власти Грузии возрастает

05.01.2023 14:19





Внимание международного сообщества к жизни и здоровью Михаила Саакашвили и давление на власти Грузии возрастает. Отклик Макфола, который работает над санкциями в отношении олигархических кругов, значителен, - об этом заявила журналистам председатель фракции «Национальное движение» Хатия Деканоидзе на брифинге, проведенном в парламенте Грузии.



По ее словам, Майкл Макфол — эксперт высокого уровня, бывший дипломат и человек, близкий к Белому дому.



«Он говорит, что смерть Саакашвили станет победой Путина и ударом по грузинской демократии, что хорошо понимает президент Зеленский, призывающий власти Грузии освободить экс-президента. Я убеждена, что его призыв к Байдену и мировым лидерам призвать президента Грузии помиловать Михаила Саакашвили значителен, и я уверена, что его статья, как и работа в других направлениях, придаст дополнительный эффект вниманию к Саакашвили», - заявила Деканоидзе.





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