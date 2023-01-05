

Комиссию по отбору главы Антикоррупционного бюро возглавит глава Аппарата правительства

05.01.2023 14:49





Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили открыл первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Антикоррупционного бюро.



На заседании члены комиссии избрали председателем конкурсной комиссии главу администрации правительства Реваза Джавелидзе.



Согласно распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили № 289 от 22 декабря 2022 года, был объявлен конкурс по отбору кандидата на должность главы Антикоррупционного бюро и создана конкурсная комиссия, а распоряжением № 304 от 30 декабря 2022 г. определен состав комиссии.



В состав конкурсной комиссии входят:



Глава аппарата правительства Реваз Джавелидзе;

Михаил Сарджвеладзе, председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции;

Анри Оханашвили, председатель юридического комитета парламента;

Георгий Микутадзе, заместитель председателя Верховного суда;

первый заместитель генерального прокурора Бакур Абуладзе;

исполняющая обязанности народного защитника Тамар Гварамадзе;

Александр Кевхишвили, представитель «Транспэренси Интернэшнл – Грузия».

На основании изменений, внесенных в законодательство Грузии, создано юридическое лицо публичного права – Антикоррупционное бюро, которое будет осуществлять свою деятельность самостоятельно и будет подотчетно парламенту Грузии и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией.



Антикоррупционное бюро возглавит глава Антикоррупционного бюро, который будет выбран на конкурсной основе конкурсной комиссией, укомплектованной из представителей государственных ведомств и гражданского общества. По итогам конкурса будут отобраны не менее двух и не более пяти кандидатов. Главу Антикоррупционного бюро назначит премьер-министр Грузии сроком на шесть лет.





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