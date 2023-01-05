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Патриарх пожелал Саакашвили «познания истинной иной реальности»
05.01.2023 17:17
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II направляет письмо бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
Патриарх благодарит Михаила Саакашвили за поздравление с юбилеем интронизации и желает ему здоровья и бодрости.
«Г-н Михаил, от всего сердца благодарю вас за поздравление с днем интронизации. Я также поздравляю вас с днем рождения и с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья, бодрости и, в первую очередь, Божьей милости для укрепления ваших духовных сил и познания истинной иной реальности», - отмечается в письме, которое распространяет адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе.
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